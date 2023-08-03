Анапа усиливает меры безопасности в детских лагерях после нападения педофила на пятерых школьниц

Ранее в Краснодарском крае задержали надругавшегося в летнем лагере сразу над пятью школьницами мужчину. 49-летний мужчина совершил преступления на территории детского оздоровительного учреждения.

Как распорядился глава городской администрации Анапы Василий Швец, правоохранителям и другим профильным ведомствам дано поручение вы кратчайшие сроки проверить все детские лагеря. Мэр пригрозил, что в случае выявления нарушений в местах детского отдыха деятельность указанных лагерей могут приостановить на неопределенный срок.

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла в "Счастливом детстве", не должна повториться», – цитирует Швеца пресс-служба городской администрации.

Также дано распоряжение в течение ближайшего времени внести все пляжи детских здравниц в городскую систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол». С невыполнившими данное распоряжение организациями договоры будут расторгнуты в одностороннем порядке, подчеркнул Швец.