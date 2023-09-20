Анапский военкомат прокомментировал сообщения о розыске Милохина

Уточняется, что Милохин не появлялся в базе федерально розыска. А представитель анапского военкомата и вовсе заявил о том, что он не располагает соответствующими данными. Об этом пишет RT .

Даня Милохин – известный публичный человек. Он обрел свою популярность в социальных сетях и буквально «поднялся с низов». Недавно он вернулся в Россию после отъезда, но, как оказалось, ненадолго. Все дело в том, что некоторые выступили с просьбами призвать его на срочную службу в ВС РФ.

Возможно, это или же что-то другое послужило причиной того, что Милохин поспешил улететь из Москвы в Дубай. Однако в СМИ начала появляться информация о том, что известного парня, покинувшего страну, якобы объявили в розыск по заявлению военного комиссариата.