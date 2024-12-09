Анас аль-Абда: Сирия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Член сирийского национального совета Анас аль-Абда, представляющий сирийскую оппозицию, заявил RT , что новым властям арабской республики нужны хорошие отношения с Россией.

Собеседник канала назвал Россию «очень важным мировым игроком». По словам Анас аль-Абды, новым властям арабской республики важно выстраивать хорошие отношения с Россией на взаимовыгодной основе, учитывая интересы обеих сторон.

«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — подчеркнул представитель оппозиционных сил.

Напомним, на минувших выходных для Сирии наступил поворотный момент: Башара Асада, управляющего репрессивной политической структурой в стране 29 лет, свергла оппозиция. Повторить опыт подавления протестов 2011 года ему не удалось.

Ранее сообщалось, что, по данным ТАСС, Башар Асад нашел убежище в России.