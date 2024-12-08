ТАСС: Россия предоставила убежище Башару Асаду и его семье

Отстраненный от должности и бежавший накануне из Сирии действующий президент страны Башар Асад прибыл в Москву с членами своей семьи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Как рассказал собеседник агентства, Россией на фоне произошедшего в Сирии было принято решение предоставила Асаду и его семье политическое убежище.

«Башар Асад с женой и детьми прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», сообщил источник в Кремле.

Перед этим то, что свергнутый в результате вооруженного переворота джихадистами действующий президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, в эфире телеканала «Россия-1» сообщил журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада якобы был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.