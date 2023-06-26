Анастасия Решетова обвинила Михаила Лермонтова в абьюзе

По словам модели, он заслужил это из-за расторгнутой помолвки с бывшей возлюбленной, о чем пишет «Газета.ру»

В своих социальных сетях Анастасия Решетова назвала известного поэта абьюзером. Девушка написала, что все больше и больше удивляется фактам биографии многих деятелей искусства.

Решетова рассказала об одном из жизненных эпизодов Лермонтова, в котором тот показал себя далеко не в лучшем свете. Дело в том, что поэт был влюблен в Екатерину Сушкову. А когда она собиралась замуж, то родственники ее избранника начали получать от Лермонтова письма с содержанием, порочащим честь невесты.

После расторжения помолвки Сушкова начала чаще думать о Лермонтове, но тот ее отверг, несмотря на все попытки объяснить свои чувства.