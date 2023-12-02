Анатолий Белый назвал главную причину, из-за которой не вернется в Россию

С того момента, как Анатолий Белый мигрировал из России, прошло уже больше года. А на данный момент он живет в Израиле со своей семьей. Там актер пытается не только начать жизнь с чистого листа, но и старается возобновить творческую карьеру.

Однако, Дмитрий Певцов уверен, что Белому не стоит надеяться на вторую волну популярности за пределами России, а тем более – в Израиле. Народный артист считает, что у его коллеги выбор невелик: Белому остается либо скитаться по миру, либо возвращаться назад.

Сам он, в свою очередь, не намерен ехать в Россию. Актер не хочет видеть звезд, которые плевались желчью в его сторону и продолжают критиковать за антироссийские взгляды.

Напомним, ранее бывший коллега сбежавшего Анатолия Белого предложил отправить его на СВО.