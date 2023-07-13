Анатолий Ярмоленко признался, что задумывался об уходе на пенсию

Как сообщает издание «Утро.ру» , исполнитель уже намекал о подобном решении в своих песнях еще несколько лет назад. Что же изменилось за это время?

По словам музыканта, у него почти опустились руки в период пандемии, начавшейся в 2020 году. Тогда же он записал песню под названием «Устал», строчки которой в лоб говорят о выгорании исполнителя. «И вот тогда очень хотелось на все плюнуть», – признался Ярмоленко.

А сейчас, как выяснилось, ситуация складывается ровно наоборот. Вернулась востребованность артистов, а также интерес аудитории. И, спрашивается, зачем уходить, если появилось много работы? Однако, несмотря на это, исполнитель иногда грезит о том, чтобы хотя бы раз выйти на улицу и не оказаться под пристальным взглядом фанатов. Поэтому часто Ярмоленко ходит в маске по магазинам.