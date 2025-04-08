Андрей Булгаков, глава городского округа Щелково, посетил предприятие «Газпром СПКА»

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие «Газпром СПКА», специализирующееся на проектировании и изготовлении космических аппаратов.

В рамках визита он встретился с руководством и сотрудниками компании. Предприятие «Газпром СПКА» обладает значительным производственным потенциалом, ежегодно выпуская до четырех спутников среднего и большого размера или до ста малых аппаратов для многоспутниковых систем.

Предприятие оснащено современным технологическим комплексом, позволяющим вести параллельную сборку, и сотрудничает как с «Роскосмосом», так и с частными организациями.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

«Почти треть сотрудников — жители нашего округа. Существуют некоторые проблемы с транспортной доступностью. Мы проработаем с коллегами из областного Минтранса вопросы дополнительных региональных маршрутов», — подчеркнул Андрей Булгаков в ходе беседы.

Глава округа высоко оценил уровень оснащения и инновационность производства, выразив уверенность в дальнейшем развитии и достижении новых высот в обеспечении технологической независимости страны.