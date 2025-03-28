Андрей Булгаков и участники СВО оценили выставку школьников, посвященную Великой Победе

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, в сопровождении бойцов, участвующих в СВО, посетил выставку в школе № 16, посвященную Великой Отечественной войне.

Экспозиция полностью состоит из работ, созданных учащимися школы.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

«Ребята проявили разнообразие в выборе техник исполнения. Например, «живая книга», о которой рассказал ученик третьего класса Захар, содержит информацию о выдающихся жителях нашего округа. Ученик четвертого класса Григорий представил стенгазету с любопытными фактами, связанными со Щелково», — поделился Андрей Булгаков.

Среди авторов экспозиции — Александра Павлова, дочь военнослужащего, задействованного в зоне СВО. Девочка рассказала о трехкратном участии отца в парадах Победы на Красной площади и его награждении орденом мужества.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

«Видно, как дочь им гордится», — отметил Глава округа.

С начала проведения специальной военной операции ученики школы № 16 отправили более трех тысяч писем с поддержкой военнослужащим. В настоящее время готовится новая отправка, приуроченная к празднику Пасхи. По словам ветеранов, все полученные письма бережно хранятся.