Андрей Булгаков провел выездное совещание на предприятии в Щелково

В городском округе Щелково реализуется цикл выездных встреч с представителями предприятий и жителями. На этот раз встреча была организована на территории АО «Трубопроводные системы и технологии», где Андрей Булгаков пообщался с работниками округа.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся благоустройства территории, состояния спортивных сооружений, ремонта дорожного покрытия и работы управляющих компаний. В мероприятии приняли участие более 40 человек.

О проблемах с состоянием дороги на улице Свердлова заявила Екатерина Николаевна. Андрей Булгаков заверил, что этот участок уже внесен в план дорожных работ на 2025 год. Александра Сергеевна обратилась с просьбой пересмотреть оплату за отопление в микрорайоне Жегалово.

«Мы решим этот вопрос после окончания отопительного сезона», — ответил Андрей Булгаков.

Александра Александровна обратилась с просьбой о ремонте подъезда по адресу: ул. 8 Марта, д. 23. Начало работ по ремонту этого подъезда запланировано на конец апреля, и управляющая компания обязалась выполнить их в течение двух месяцев. Елена Владимировна обратилась с запросом на удаление аварийного дерева, расположенного рядом с Детской музыкальной школой. Для проведения обследования на место будет направлена группа специалистов из отдела экологии, что должно произойти до конца текущего месяца.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры. Андрей Булгаков сообщил о строительстве открытого стадиона в первом корпусе школы №16 в текущем году.