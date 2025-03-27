Андрей Булгаков встретился с участниками Щелковской Ассоциации ветеранов СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел встречу с участниками Щелковского отделения Ассоциации ветеранов СВО. В настоящее время в ассоциации состоит более 20 жителей Щелково, до конца года планируется принять еще 250 горожан.

«В этом году была создана Ассоциация ветеранов СВО, которая объединила всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством героев, вернувшихся с фронта. У нас в Щелково ее возглавил Евгений Бородуля. Недавно он участвовал во встрече с губернатором, на которой обсуждались приоритетные направления работы муниципальных отделений. Сегодня мы говорили уже о конкретных планах», — рассказал Андрей Булгаков.

На встрече с губернатором Евгений Бородуля выступил с инициативой проработать возможность участия в программе «Герои Подмосковья» ветеранов со средним специальным образованием. Губернатор поддержал эту инициативу.

На сегодняшний день уже проделана большая работа по взаимодействию с семьями военнослужащих, с частными военными компаниями и фондом «Защитники Отечества». Проведено 6 уроков мужества в школах и открыты 2 парты героев.

В рамках встречи участники ассоциации обсудили с главой округа планы и личные просьбы. Андрей Булгаков, в свою очередь, пообещал оказать всю необходимую поддержку.