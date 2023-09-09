Андрей Голубев отметил, что голосование в Подмосковье организовано на высоком уровне

Председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев за первую половину сегодняшнего дня посетил уже более двадцати участков в Кашире, Ступино, Пущино и Серпухове.

Голубев заметил, что везде, вне зависимости от муниципального образования, отлично организовано голосование. Это и навигация для избирателей, и доступность участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, и наличие всей необходимой информации — о законодательных актах, о порядке голосования.

Он подчеркнул, что члены комиссий отмечают хорошее доброжелательное отношение пришедших отдать свой голос избирателей, везде рабочая обстановка. К счастью, ни на одном из посещенных им участков он не выявил нарушений порядка голосования.

Парламентарий отметил, что большинство участков, в дополнение к имеющимся правилам, оснащены еще системами видеонаблюдения, что практически исключает возможность нарушений. Выборы проходят честно и открыто, с гарантией прав всех избирателей и кандидатов.

В ходе посещения участков Голубев также смог пообщаться с местными жителями и узнал у них, как они оценивают выборный процесс в этом году. По его словам, жители отмечают, что избирательные комиссии и законодатели, поработали не зря. Особенно выделили удобство трехдневного голосования, когда можно выбрать любой удобный день.