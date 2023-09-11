Андрей Голубев отметил важность работы наблюдателей на выборах в Подмосковье

Председатель Комитета парламента Подмосковья по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев отметил важность работы наблюдателей на выборах в регионе.

В течение трех дней голосования он проверил избирательные участки в Кашире, Ступино, Пущино и Серпухове. По его словам, везде были созданы все необходимые условия для проведения голосования.

«Выборы прошли честно, открыто и прозрачно. Явка более 55% – это показатель того, что наши жители понимают важность своего голоса и готовы внести свой вклад в развитие нашего региона», – подчеркнул Голубев.

Он отметил, что существенных нарушений в ходе выборов не выявили, что говорит о высоком уровне организации процесса. Также Голубев поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей и волонтеров.