Андрей Иванов: качество услуг по газификации в Звенигороде поднялось на самый современный уровень

Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов побывал в новом фронт-офисе районно-эксплуатационной службы филиала «Запад» АО «Мособлгаз» в Звенигороде. Напомним, что буквально месяц назад в здании провели реконструкцию.

Руководитель муниципалитета отметил, что теперь в обновленном офисе есть все для быстрого и комфортного обслуживания местных жителей. Там установили современные инфоматы, клиентов принимают по электронной очереди, работают три окна приема.

«После реконструкции качество услуг, оказываемых жителям Звенигорода и прилегающих территорий, поднялось на самый современный уровень», - оценил новое помещение глава региона.

Также Андрей Иванов обратил внимание на то, что в округе продолжается газификация сразу по двум программам – по президентской и губернаторской.

«Реконструкция Звенигородской РЭС нам в этом очень поможет», – уверен Андрей Иванов.

Кстати, в Одинцово с 2021 по 2023 годы догазифицировали почти 170 населенных пунктов. Для этого проложили больше 200 километров газопроводов, а также заключили свыше 5600 договоров и провели около 1700 пусков голубого топлива. Только в этом году газовщики подписали с жителями 981 договор и выполнили 644 пуска. Напомним, по поручению президента страны с 30 ноября прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной.

«В новом фронт-офисе можно не только заключить комплексный договор социальной газификации, но и выбрать надежное и бюджетное оборудование от отечественных производителей. Здесь очень широкий выбор. Также работает программа трейд-ин: покупка нового оборудования со скидкой. При этом компания демонтирует, вывозит и утилизирует старое оборудование за свой счет», – пояснил директор филиала «Запад» АО «Мособлгаз» Илья Афанасьев.

Для льготников услуги по газификации оказывают на особых условиях. Работы внутри участка проводят бесплатно, также бесплатно предоставляется газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.