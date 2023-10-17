Андрей Иванов наградил лучших дорожников Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства муниципалитета. В честь праздника лучших работников отметили грамотами и наградами.

Слова благодарности специалистам адресовал глава муниципалитета Андрей Иванов. Он поздравил их с профессиональным праздником и наградил благодарственными письмами.

«Одинцовский округ имеет большую разветвленную сеть дорог. Ее протяженность практически равна расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга. Движение на наших дорогах оживленное, поэтому работа транспортных и дорожных служб имеет большое значение», — сказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа обратил внимание на тот факт, что именно благодаря непростому ежедневному труду дорожников транспортные артерии муниципалитета достойно содержатся, вовремя обслуживаются и хорошо ремонтируются.

В число награжденных вошли сотрудники ряда дорожных предприятий, успешно работающих в муниципалитете: МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства», «Одинцовское ДРСУ», «Спецстрой», «Альпик-М», «ИД Инжиниринг», «Капитель Групп».

Отметим, что все эти предприятия на сегодняшний день уже завершили подготовку к зимнему содержанию дорог. Так, в частности, они отремонтировали и переоснастили технику, заготовили необходимые объемы противогололедных средств. Кроме того, созданы условия для своевременного ремонта и обслуживания уборочных машин. Вся эта работа позволит в зимнее время максимально снизить количество пробок и аварий на дорогах муниципалитета.

Отметим, что сегодня в округе уделяется большое внимание качеству работы дорожников и своевременности выполнения всех поставленных задач.