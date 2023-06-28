Андрей Иванов назвал главные задачи в Одинцовском округе в сфере благоустройства

Глава Одинцовского городского округа выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Одной из основных тем доклада стало благоустройство.

Так, по словам Иванова, в планах на 2023 год: парк в районе Супонево под Звенигородом, Интернациональная улица, сквер возле памятника героям-землякам в деревне Жуковка.

«Мы обязательно будем благоустроить дворы, программа работает ежегодно, включая удаленные территории. Ремонт и модернизация 37 спортивных и детских площадок и 9 новых спортивных комплексов в рамках программы губернатора», - сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что в первоочередных планах также благоустройство не менее 29-ти дворов. Кроме того, планируется подать заявление на конкурс Министерства строительства Российской Федерации по получению гранта на благоустройство центральной площади Одинцово. Также необходимо завершить строительство площадки для воркаута на ул. Генерала Воронцова в Кубинке, сделать там полноценное резиновое покрытие.

Большой проект продолжат реализовывать на территории ЖК «Союзный» в 8-м микрорайоне Одинцово. Здесь уже благоустроили парк культуры, спорта и отдыха, построив современный городок для детей, в парке также появилась сцена – сейчас там проходят концерты, мастер-классы, городские фестивали.

«На втором этапе здесь благоустроят набережную на реке, построят зону для катания будет установлен стол для тенниса. Также будет здесь площадка для выгула собак. Мы должны в сентябре открыть вторую часть парка», - сказал Андрей Иванов.

Продолжаются работы по благоустройству и еще на нескольких важных объектах. Например, в парке в Новой Трехгорке, на территории у Савино-Сторожевского монастыря. Так, у святыни были сделаны пешеходные дорожки, паркинги, провели ремонт купели. Также были благоустроены лестницы, ведущие к источнику.

Как отметил Иванов, работы проводились в честь дня рождения Звенигорода, который в прошлом году праздновал 870-летний юбилей.

Кроме того, в числе важнейших проектов, реализованных в Одинцовском районе в 2022 году — площадь у памятника «Павшим за Родину» в Кубинке. Она стала современным общественным пространством. И сам памятник был отремонтирован. Более того, благоустроили сквер рядом с музеем-заповедником Пушкина Большие Вязёмы – здесь были проложены удобные дороги, установлены симпатичные лавки, фонари, была построена новая детская площадка.

Большую работу по благоустройству провели и в жилых кварталах. В 2022 году в порядок привели 49 дворовых территорий, а в рамках программы губернатора было построено 7 новых площадок для детей. В рамках губернаторской программы «Народные улицы» благоустроено 27 улиц. Более 4 тысяч светильников заменены на энергоэффективные. Кроме того, после зимы во дворах было оцифровано и ликвидировано 3,5 тысячи ям.