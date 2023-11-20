Андрей Иванов обсудил с делегацией из Китая совместные проекты в области образования

Делегация из Поднебесной побывала в гостях у Одинцовского городского округа. В ходе встречи представители Китая обсудили с главой муниципалитета Андреем Ивановым целый комплекс важных вопросов.

Прежде всего, в беседе с делегацией был затронут вопрос совместных проектов в сфере образования. Глава Одинцовского городского округа отметил, что в школах велик запрос на обучение школьников китайскому языку его носителями.

«Как вы знаете, недавно с визитом в КНР побывал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Один из вопросов, которые поднял губернатор — изучение китайского языка в школах, привлечение носителей. Учитывая масштабы сотрудничества наших стран, масштабы торговли, деловых контактов, этот предмет становится крайне востребованным», – сказал Андрей Иванов.

Глава округа выразил уверенность в том, что популярность этого предмета будет только расти. Он также отметил, что сотрудничество возможно не только между школами, но и вузами. В частности, интерес может представлять совместная работа Одинцовского филиала МГИМО с высшими учебными заведениями Китая. Студентам из Одинцово будет интересна и совместная культурная работа

Обсудили на встрече и установление побратимских связей между Одинцово и городами КНР. Отметим, что сегодня растет популярность Подмосковья у китайских туристов. И Одинцовскому округу есть, что предложить в этом плане – здесь есть и прекрасные парки, и исторические жемчужины, и большие спортивные проекты.