Андрей Иванов осмотрел лаборатории Федерального научного центра овощеводства в Одинцовском округе

В Одинцовском округе в поселке ВНИИССОК располагается крупнейший головной научно-методический центр, координирующий исследования по вопросам селекции, семеноводства и технологиям возделывания овощных и бахчевых культур в Российской Федерации. Глава муниципалитета осмотрел лаборатории, а также пообщался с молодыми учеными, узнав о дальнейших планах развития научно-методического центра.

«Федеральный научный центр овощеводства в поселке ВНИИССОК — гордость Одинцовского округа. Это крупнейшее и старейшее в России селекционное учреждение, которое специализируется на овощных, бахчевых и цветочных культурах. Открылся он в 1920 году как питомник сортов огородных растений в хозяйстве Грибово — и за несколько советских десятилетий вырос в огромный научно-исследовательский институт, где работают команды ученых с мировым именем», — рассказал Андрей Иванов.

Глава округа также подчеркнул, что в научном центре овощеводства в рамках национального проекта «Наука и университеты» с 2019 были созданы три новые молодежные лаборатории — репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений, молекулярно-иммунологических исследований и физиологических основ семеноведения овощных культур. А в мае этого года открылась еще одна новая молодежная лаборатория молекулярной генетики и цитологии, сейчас в ней ведутся ремонтные работы.

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией молекулярно-иммунологических исследований ФНЦО Ирина Енгалычева рассказала, что основным направлением одной из таких лабораторий является выявление и диагностика болезней различных культур.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Важным критерием является устойчивость вида. Поэтому мы используем для исследований разные климатические зоны, чтобы точечно выявить возбудителей болезни в том или ином регионе. Лаборатория была создана для усиления иммунологических, фитопатологических и молекулярно-генетических исследований, а также усиления селекционных работ на устойчивость к наиболее вредоносным популяциям патогенов и вредителей. Мы искусственно моделируем условия, в которых происходит заражение, используя, в том числе, молекулярно-генетические методы», — сказала Ирина Енгалычева.

В первичном семеноводстве научного центра ежегодно находятся более 140 сортов и гибридов по 60 овощным культурам. Институт осуществляет авторский контроль за семеноводческими посевами, оказывает научно-методическую помощь хозяйствам в производстве сортовых семян, внедрении новых сортов и технологических разработок по семеноводству. Организация занимает активную позицию на рынке семян овощных культур — ежегодно производится 250-300 тонн семян. В структуре Центра современный завод по доработке семян, что позволяет предлагать производителям продукт, отвечающий современным технологиям.

В неформальной обстановке за чашкой чая глава муниципалитета пообщался с молодыми учеными, а также узнал о дальнейших планах развития научно-методического центра.

«Сегодня мы с коллегами посмотрели новые лаборатории — видно, что центр развивается, становится все более современным, высокотехнологичным. И я попросил организовать отдельно встречу с вами, молодыми учеными. Каждый из вас уже наша гордость, наша надежда на будущее страны. Без вашего труда, наверное, сложно представить продовольственную безопасность нашей страны. И я сейчас не только про селекцию в овощеводстве, но и про биотехнологии в целом. И, конечно, без научных исследований, открытий в этой отрасли невозможно быть суверенным государством. Поэтому действительно это важно. И за этим будущее», — отметил Андрей Иванов.

По случаю Дня пожилых людей двум сотрудникам центра — доктору с. х. наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ Виктору Пивоварову и старшему научному сотруднику, кандидату с. х. наук Любови Гуркиной глава округа вручил благодарственные письма.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Советский Союз славился своей научной работой в сельском хозяйстве и в частности — в сфере овощеводства. Была создана очень мощная школа, большая научная база, система образования. Проводились уникальные, невероятные по тем временам исследования. Огромная армия ученых работала на то, чтобы создавать новые сорта и гибриды растений, повышать урожайность, сопротивляемость болезням, улучшать вкус продукта. Это был фундаментальный подход и четко выстроенная система — селекционные центры занимались наукой, семеноводческие предприятия — опытным размножением новых сортов, а колхозы и совхозы уже внедряли разработки на практике. Мы рассчитываем, что постепенно, шаг за шагом, Россия будет возрождать свою былую славу в этой сфере. Избавляться от той зависимости от импорта, которую раньше и представить было невозможно. Виктор Федорович, Любовь Кирилловна, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы — те люди, на кого могут равняться наши молодые ученые», — выразил уверенность Андрей Иванов.

По итогам встречи глава муниципалитета предложил научному центру сотрудничество — закупку выращенных овощей для их использования комбинатом питания «Доброе кафе», а также цветов для высадки на территории округа.

Отметим, что сотрудники ФНЦО продолжают доказывать эффективность своей научной работы. В 2023 году со своими проектами они стали победителями конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов. Центр активно использует региональные меры поддержки, предоставляемые Правительством Московской области. Так, с 2016 года 6 молодых ученых ФГБНУ ФНЦО получили свидетельства на получение социальной ипотеки согласно государственной программе Московской Области, «Жилище» от 25.10.2016 № 790/39.

В наши дни научный центр является базовой организацией государств-участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров в области селекции и семеноводства овощных культур, а также учреждением по подготовке специалистов апробаторов для системы «Россельхозцентр». Ежегодно в ФГБНУ ФНЦО проходят производственную практику студенты из различных сельскохозяйственных вузов РФ и стран СНГ.