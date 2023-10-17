Андрей Иванов посетил Центр поддержки участников СВО и их семей

В минувшую пятницу свою первую годовщину отметил Центр поддержки участников СВО и их семей в Одинцовском городском округе.

Учреждение посетил глава муниципалитета Андрей Иванов. Он пообщался с волонтерами и членами семей наших защитников, выслушал просьбы и пожелания жителей.

«Год назад мы открыли Центр поддержки участников СВО и их семей. Все помнят, как в это время началась мобилизация, события развивались быстро. Конечно, жены, матери, родственники военнослужащих были растеряны, прибавились и бытовые проблемы», — рассказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета отметил, что на протяжение всего года администрация округа поддерживала семьи наших защитников. Эту важную поддержку им оказывают и сегодня.

«Наш Центр стал одним из первых в Подмосковье, это очень почетно», — подчеркнул Андрей Иванов.

Всего за весь период работы центра было обработано более 1700 обращений участников СВО и их семей. Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Ирина Баженова добавила, что фигурировали самые разные вопросы. Члены семей обращались за консультациями по выплатам, за юридической поддержкой, психологической помощью. Кроме того, родители активно оформляли бесплатные путевки в лагерь для детей.

Кстати, этим летом в лагерь отправились 222 ребенка из семей участников СВО. А еще прекрасный отдых в парк-отеле «Ершово» получили 32 семьи участников СВО, по большей части многодетные.

В администрации муниципалитета напомнили, что с осени этого года между Центром поддержки участников СВО и их семей и Адвокатской палатой Московской области заключено соглашение о правовом сотрудничестве. Прием проводится каждый четверг с 14.00 до 17.00 по предварительной записи.