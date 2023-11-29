Андрей Иванов поздравил Всероссийское общество инвалидов Звенигорода с юбилеем

Уже в это воскресенье, 3 декабря отметят Международный день инвалида. Эта дата имеет непосредственное отношение к Всероссийскому обществу инвалидов Звенигорода. Дело в том, что именно в этот день ровно 35 лет назад началась его история.

С юбилеем, пусть это пока и не круглая дата, поздравил общество глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета поддержал организацию, в которой сейчас состоит 110 человек не только добрым словом, но и делом: подарил микроволновую печь и многофункциональное устройство.

«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов — это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга, помогают, а еще активно участвуют в жизни округа, многие из них – волонтеры», - отметил глава.

Андрей Иванов привел такие примеры. Одна из женщин общества почти каждый день ездит в Ершово, где плетет маскировочные сети для наших бойцов специальной военной операции. Другая — шьет носилки и вещи для госпиталей.

«В микрорайоне Пронина у звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они проводят встречи, играют в настольные игры, занимаются творчеством, общаются, знакомятся. Пусть новая техника сделает их штаб-квартиру еще более уютной и функциональной», — добавил Андрей Иванов.

Кроме того, к годовщине создания общества для его участников готовят и другие приятные сюрпризы. Подарок обществу инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие». Это экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей. Поездка состоится в декабре.