Андрей Иванов провел личный прием на предприятии ЗАО «Производственное объединение «Одинцово»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием «Выездной администрации» на предприятии ЗАО «Производственное Объединение «Одинцово». В соответствии с форматом встречи на вопросы сотрудников также отвечали профильные заместители. Так, ведущий экономист предприятия, жительница поселка Часцы рассказала о проблеме, с которой сталкиваются многие работники, которые ездят до работы на электричке: существующие маршруты общественного транспорта от станции «Одинцово» не доезжают до предприятия, а поворачивают в сторону Минского шоссе. Оставшийся путь работники преодолевают пешком через промзону, в хорошую погоду на это уходит полчаса, в снег или дождь — существенно больше. Глава Одинцовского округа сообщил, что в 2025 году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.

«Надземный пешеходный переход предусмотрен, стоит в программе. Возводить объект будет Московская область. Проект уже готов, сейчас идут изыскательские работы. Рассчитываем, что до конца 2026 года пешеходный переход будет готов и им можно будет пользоваться», — сообщил Андрей Иванов.

Кроме того, в соответствии с поручением главы профильные службы проработают вопрос с общественным транспортом: необходимо добавить остановку около завода в действующий маршрут и увеличить подвижной состав в часы пик, либо организовать новый маршрут.

На личном приеме обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков соседствует контейнерная площадка — в результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории и оказывается там, где гуляют дети. Андрей Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, а также собрать мнение жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак — такой запрос жители Часцов также озвучивали.

Еще один вопрос был задан по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» вблизи деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на стороне жителей.

«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может! Один из возможных вариантов разрешения проблемы — использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», — заявил глава Одинцовского округа.

Добавим, что ЗАО «Производственное объединение «Одинцово» является одним из старейших предприятий Одинцовского округа, оно ведет свою историю с 1932 года. Сейчас «ПО «Одинцово» специализируется на выпуске межкомнатных дверей и имеет высокую степень автоматизации производства, включая подачу материалов на участки, упаковку дверных полотен в термоусадочную пленку и распределение на складе готовой продукции. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тысяч дверей в месяц. На предприятии трудятся более 360 человек, а площадь цехов составляет более 80 тысяч квадратных метров.