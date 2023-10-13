Андрей Иванов провел встречу с бывшими владельцами «синего домика» в Одинцово

Много лет между хозяевами дачи и застройщиками ЖК «Одинбург» продолжался конфликт, его удалось решить осенью этого года путем компромисса. С 2009 года компания хотела выкупить у семьи Шишкиных участок, однако хозяева уступили его только осенью 2023 года - при активном участии администрации муниципалитета.

Для них удалось найти подходящий участок — в Верхнем Отрадном. Здесь построили новый дом, причём в той же сине-голубой палитре. Глава Одинцовского округа сообщил, что семья Шишкиных довольна переездом и продолжает обустраиваться в новом жилище. Андрей Иванов подарил хозяевам дома картину в качестве подарка и пожелал счастья в новом доме.

Кроме того, глава муниципалитета осмотрел площадку в ЖК «Одинбург», на которой ранее располагался «синий домик». Сейчас на его месте обустраивают сквер - с детской и спортивной площадками, дорожками из брусчатки. Что особенно важно - застройщик сохранит в сквере деревья. В их числе дуб, который семья Шишкиных посадила 35 лет назад.