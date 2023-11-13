Андрей Иванов провел встречу с фермерами Одинцовского округа

Итоги работ Андрей Иванов оценил высоко. Он отметил, что за последние годы торговое здание, расположенное рядом с центральной железнодорожной станцией, стало одной из визитных карточек муниципалитета.

«Комплекс в каком-то смысле является лицом Одинцово — его сразу видят все, кто приезжает на вокзал. Здесь обновили дизайн помещений, увеличили высоту потолков, заменили прилавки и оборудование, установили новую систему вентиляции и кондиционирования, подвели горячую воду к каждой торговой точке. Кроме того, изменилась культура выкладки продукции, усилен контроль качества свежих товаров», — рассказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета отметил, что в этом году собственники благоустроили прилегающую территорию, поставили лавочки у входа в комплекс, сделали дополнительные поручни.

Кроме того, глава муниципалитета ознакомился с работой павильона «Подмосковный фермер» на территории торгового комплекса. Здесь работает полноценный интернет-магазин, который принимает заказы на доставку продуктов и товаров от 60 поставщиков. В ассортименте магазина - нежнейшие сыры по итальянским технологиям, разнообразная бакалея, рыба, икра, фрукты и овощи, а также другие товары. Отдельным блоком в интернет-магазине представлены товары из Армении. А еще здесь можно купить даже банные веники.

«Покупать качественную фермерскую продукцию стало традицией для многих наших жителей», – отметил Андрей Иванов.

Он добавил, что сам проект «Подмосковный фермер» стимулирует создание собственных хозяйств в регионе, что особенно важно. Также глава напомнил, что фермерам округа доступно множество программ, обеспечивающих условия для открытия своего дела.

Во время встречи с резидентами «Одинцовского Подворья» Андрей Иванов рассказал, как упростилась процедура получения разрешения на мобильную торговлю.

Отметим, что в последние годы в округе активно развиваются фермерские хозяйства. Ужесточение санкций стало лишь еще одним стимулом к развитию собственных производств и хозяйств. Сегодня одинцовские производители предлагают потребителям и свежую молочную продукцию, и мясные деликатесы, и оригинальные сладости, а также множество других товаров.