Андрей Иванов проверил как проходит строительство школы в ЖК «Заречье-Парк»

На территории жилого комплекса «Заречье-Парк» полным ходом идут работы по строительству нового образовательного учреждения на 600 детей, которое планируется открыть к 1 сентября 2024 года.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил, как обстоят дела на объекте. Здание готово уже на 15%. Школа будет передана муниципалитету после завершения строительных работ.

Глава округа отметил, что подрядчик взял хороший темп работы, благодаря чему возведение здания идет с опережением графика. На текущем этапе строители занимаются созданием монолитных конструкций третьего этажа, параллельно проходит подготовка к монтажу фасадов. Над строительством школы трудятся 75 человек и 5 единиц техники, по словам Андрея Иванова.

Учебное заведение будет состоять из двух блоков, в одном будут заниматься 200 ребят из начальной школы, а в другом разместится среднее и старшее звено на 400 детей. Для младших ребятишек будет предусмотрено 9 учебных кабинетов, игровые группы продленного дня, где будут сделаны спальни и спортзал. Во втором блоке планируется открыть 12 основных и 13 специальных кабинетов – физики, химии, лингафонный и другие. Здесь же будет построен многофункциональный спортивный зал. Кроме того, в учебном заведении запланировано создание медицинского блока, актового зала, библиотечно-информационного центра, пищеблока, офисной зоны для педагогов и администрации. На территории школы построят стадион, а вся остальная площадь будет благоустроена.