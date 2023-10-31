Андрей Иванов проверил, как работает ФАП в селе Саввинская Слобода
Фото: [пресс-служба администрации г.о Одинцово]
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал с рабочей поездкой в фельдшерско-акушерском пункте в Саввинской Слободе.
Руководитель муниципалитета посмотрел, как идет приём пациентов и всего ли хватает для нормальной работы медучреждения.
Напомним, что ФАП открыли в начале 2023 года. Получить в нем медицинскую помощь могут около четырех тысяч местных жителей. Площадь фельдшерско-акушерского пункта составляет больше 340 квадратных метра. Его построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую реализует при поддержке Министерства здравоохранения России.
— ФАП — очень важный объект. Сюда за медпомощью обращаются более 4 тысяч жителей села, а также их соседи из близлежащих населенных пунктов. В здании есть вся необходимая техника и мебель. Также в пункте работают кабинеты забора анализов, физиотерапии и неотложной помощи, — подчеркнул Андрей Иванов.
Пациентов принимает врач общей практики Анатолий Волобуев. Кстати, доктор и живет здесь же. Для медика оборудовали жилое помещение в этом здании.
— Мне нравится здесь работать. Созданы комфортные условия. Для диагностики и лечения пациентов есть необходимое оборудование. В смену я принимаю больше 40 человек, и в этом есть один минус — нехватка кадров, — рассказал Анатолий Волобуев.
Глава округа сразу же отреагировал на обращение доктора. Андрей Иванов поднял кадровый вопрос в ходе еженедельного совещания. Руководитель муниципалитета дал соответствующее поручение руководству Одинцовской областной больницы и обещал взять решение проблемы под личный контроль.
— Мы думали над тем, чтобы создать здесь мини-поликлинику, где бы можно было оказать весь спектр медуслуг. Штат, конечно, нужно расширять. Все жители уважают местного доктора, который в одиночку выполняет колоссальную работу, — подчеркнул Андрей Иванов.