Андрей Иванов проверил, как работает ФАП в селе Саввинская Слобода

Руководитель муниципалитета посмотрел, как идет приём пациентов и всего ли хватает для нормальной работы медучреждения.

Напомним, что ФАП открыли в начале 2023 года. Получить в нем медицинскую помощь могут около четырех тысяч местных жителей. Площадь фельдшерско-акушерского пункта составляет больше 340 квадратных метра. Его построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую реализует при поддержке Министерства здравоохранения России.

— ФАП — очень важный объект. Сюда за медпомощью обращаются более 4 тысяч жителей села, а также их соседи из близлежащих населенных пунктов. В здании есть вся необходимая техника и мебель. Также в пункте работают кабинеты забора анализов, физиотерапии и неотложной помощи, — подчеркнул Андрей Иванов.

Пациентов принимает врач общей практики Анатолий Волобуев. Кстати, доктор и живет здесь же. Для медика оборудовали жилое помещение в этом здании.

— Мне нравится здесь работать. Созданы комфортные условия. Для диагностики и лечения пациентов есть необходимое оборудование. В смену я принимаю больше 40 человек, и в этом есть один минус — нехватка кадров, — рассказал Анатолий Волобуев.

Глава округа сразу же отреагировал на обращение доктора. Андрей Иванов поднял кадровый вопрос в ходе еженедельного совещания. Руководитель муниципалитета дал соответствующее поручение руководству Одинцовской областной больницы и обещал взять решение проблемы под личный контроль.