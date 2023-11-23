Андрей Иванов проверил работу почтового отделения в Лесном городке после ремонта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]
Глава Одинцово Андрей Иванов проверил работу офиса «Почты России» в Лесном городке после ремонта. Ремонтные работы в отделении провели в рамках программы губернатора.
Офис расположен на Лесной улице. В рамках ремонта здесь обновили входную группу, полы и потолки, крышу и окна. Также привели в порядок инженерные сети. Дизайн внутренних помещений соответствует единому корпоративному стилю.
В отделении можно купить продукты и товары первой необходимости, воспользоваться банкоматом «Почта Банк» и абонентскими ящиками.
Офис обслуживает около шестнадцати тысяч жителей. Ежедневно здесь оказывают услуги 100-500 посетителям, отметил Иванов.
«Операторы отделения рассказали, что очень много посылок и корреспонденции сейчас отправляется в зону проведения специальной военной операции — это стало возможным после запуска полноценного обмена почтой с новыми регионами», - добавил глава.