Андрей Иванов проверил работу почтового отделения в Лесном городке после ремонта

Глава Одинцово Андрей Иванов проверил работу офиса «Почты России» в Лесном городке после ремонта. Ремонтные работы в отделении провели в рамках программы губернатора.

Офис расположен на Лесной улице. В рамках ремонта здесь обновили входную группу, полы и потолки, крышу и окна. Также привели в порядок инженерные сети. Дизайн внутренних помещений соответствует единому корпоративному стилю.

В отделении можно купить продукты и товары первой необходимости, воспользоваться банкоматом «Почта Банк» и абонентскими ящиками.

Офис обслуживает около шестнадцати тысяч жителей. Ежедневно здесь оказывают услуги 100-500 посетителям, отметил Иванов.