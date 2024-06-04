Андрей Иванов: в Одинцовском округе за 5 лет построили четыре школы, в 2024-м откроют еще шесть

Спикер заявил, что на протяжении пяти последних лет в округе появились четыре школы. Суммарно они рассчитаны на 5 210 мест. В число недавно построенных входит школа в ЖК «Сколковский» на 1 350 мест и образовательный центр «Багратион» на 2 200 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада». Школу в формате видеосвязи открывал президент РФ Владимир Путин. Церемония открытия состоялась в 2023 году. Построенный центр считается одним из крупнейших по всей России.

«Рост доходов, а также поддержка правительства Подмосковья позволяют нам строить социальные объекты ударными темпами — такими, каких в нашем округе не было и в советские годы. В частности, за последние 5 лет у нас построено 4 школы, они дали суммарно 5 210 мест для учеников», — сообщил Андрей Иванов.

В 2024 году работа в данном направлении продолжается - будет построено еще шесть общеобразовательных учреждений, отметил Андрей Иванов.

«2024 год станет рекордным по открытию новых социальных объектов. В этом году будет достроено 6 школ, которые дадут еще 4 160 мест для учеников. Это, в частности, школа в Горках-2 на 550 мест, школа в Немчиновке также на 550 мест, школа в микрорайоне Одинцово-1 на 1 160 мест, школа в ЖК «Заречье Парк» на 600 мест, школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде на 1 100 мест и новый корпус коррекционной школы «Надежда» на 200 мест», — сообщил глава Одинцовского округа.

Некоторые объекты строят застройщики в рамках инвестконтрактов. По завершению работ здания переходят на баланс администрации. Также округ участвует в президентской программе капитального ремонта школ.

«Практически заново перестроены Введенская школа в Звенигороде, школа имени Безбородова в Кубинке, коррекционная школа имени Фурагиной в Старом городке. Вложения только по этой программе составили почти миллиард рублей. В этом году после капремонта сдадим к 1 сентября школу в Больших Вяземах и школу имени Пронина в Звенигороде. Родители отмечают, что после проведенных работ школы невозможно узнать. Они полностью меняются как снаружи, так и внутри. В том числе по оснащению — мы меняем всю мебель и оборудование на новое и современное», — резюмировал Андрей Иванов.

Заседание Совета депутатов состоялось в понедельник, 3 июня. На встрече депутатский корпус переизбрал Андрея Иванова на должность главы Одинцовского округа. Выполнять полномочия он обязан последующие пять лет.