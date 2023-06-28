Андрей Иванов: «Важно сделать Одинцово лидером в сфере среднего образования в регионе»

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил перед жителями с ежегодным отчетом. Одной из главных тем доклада стала сфера образования.

Как отметил Иванов, образовательная инфраструктура в городе постоянно развивается. Большой упор делается на открытие новых учреждений, ликвидацию очередей в детские сады и привлечение новых квалифицированных специалистов. Например, в прошлом году были открыты сразу два новых детских сада - на 330 мест на улице Армейской в Кубинке и на 400 мест в микрорайоне «Гусарская баллада».

«В Кубинке нам удалось полностью закрыть очередь для детей от 2 до 7 лет. Что касается «Гусарской баллады», строительство детских садов здесь не закончилось. Еще один садик на 110 мест мы сейчас возводим на месте старого недостроя. Завершим его до конца этого года – и проблема с очередью в «Гусарской балладе» будет окончательно решена», - подчеркнул глава Одинцовского городского округа.

Отметим, что в Одинцовском округе сейчас реализуется самый масштабный строительный проект в сфере образования в Московской области. В уже упомянутом микрорайоне «Гусарская баллада» возводят школу на 2200 мест. Она станет самым большим средним образовательным учреждением в Подмосковье.

«Новая школа будет современной, комфортной, а самое главное – ее открытие позволит полностью закрыть проблему огромного микрорайона. Детей больше не нужно будет везти в Одинцово, в поселок ВНИИССОК или в Лесной городок», – сказал Андрей Иванов.

Школу в «Гусарской балладе» планируют открыть уже к 1 сентября. К этому же времени в городском округе построят еще несколько объектов — учеников и воспитанников примут новый корпус при гимназии №14, детские сады на улице Кутузовской в Новой Трехгорке и в Новоивановском.

«До конца года нужно обеспечить завершение строительства школы на 550 мест в Немчиновке и нового корпуса школы №8 на 200 мест, который мы готовим под коррекционную школу «Надежда». Кроме того, до конца 2023 года должны быть завершены объекты, которые возводят застройщики в рамках социальных обязательств. Это, в частности, детские сады на 170 мест в ЖК «Одинград», на 380 мест в ЖК «Лайково» и на 360 мест в ЖК «Равновесие». Достройку этих объектов также необходимо держать на постоянном контроле», - поручил Андрей Иванов.

Кроме этого, Иванов напомнил, что в прошлом году была проведена большая реконструкция Введенской школы №3 в Звенигороде. Удалось реализовать очень масштабный проект. В учреждении полностью заменили коммуникации, сделали кровлю и новый фасад, провели внутреннюю отделку.

Теперь в планах провести не менее масштабные капитальные работы сразу на 4-х объектах. Это школа №2 имени Безбородова в Кубинке, детские сады №10 и №55 в Одинцово, а также коррекционная школа-интернат в Старом Городке.

Если продолжать тему планов, то стоит отметить, что в 2024 году в Одинцово будут введены в эксплуатацию школа на 550 мест в поселке Горки-2 и школа на 1100 мест в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде. Еще один немаловажный проект — реконструкция Немчиновского лицея и возведение рядом нового здания, которое сможет дополнительно принять 950 учеников.

В ближайших планах не только строительство новых учреждений и комплексное развитие системы образования. Так, для разработки стратегии были привлечены специалисты из Школы бизнеса МГИМО, академии городских технологий «Среда». Стратегию развития создают в рамках проекта «Школа будущего».

«На базе каждой школы была создана команда, которая под руководством экспертов разработала и защитила собственный проект преобразований. В эти команды вошли и талантливые ученики. Вместе, шаг за шагом, мы будем воплощать программу в жизнь. Финальная цель - сделать наш округ лидером в сфере среднего образования», - отметил Андрей Иванов.

Также во время доклада Андрей Иванов упомянул об учителях и учениках, которые за последнее время стали лауреатами различных конкурсов и олимпиад. Например, Светлана Ромащенко выиграла состязание «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Она преподает ИЗО в Одинцовском лицее №2.

Кроме того, победителями VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стала учитель технологии Елена Валерьевна Смирнова из Назарьевской школы, призером – учитель начальных классов Татьяна Евгеньевна Бекбоева из Ершовской школы.

Отметились в прошлом году и ученики из Одинцовского городского округа. В 2022 году медали «За особые успехи в учении» удостоены 302 школьника, почти 30 человек получили высшие баллы по ЕГЭ, стипендиями губернатора Московской области награждены 12 одаренных ребят. Стипендиатами главы округа стали 100 школьников. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 16 ребят, из них 9 стали призерами. В сотню лучших образовательных учреждений Подмосковья попали Одинцовская лингвистическая гимназия и Лесногородская школа.