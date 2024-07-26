Андрей Иванов возложил цветы на Аллее Славы Воздушно-десантных войск

В этом году исполнилось 30 лет со дня образования 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в Кубинке.

На городском кладбище в Кубинке создали Аллею Славы Воздушно-десантных войск: здесь погребены военнослужащие 45-й отдельной бригады специального назначения, отдавшие свои жизни при исполнении долга в ходе специальной военной операции. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов почтил память героев и возложил цветы на могилы погибших военных.

«Исполнилось 30 лет со дня образования 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, которая дислоцируется у нас в Кубинке. Это настоящая элита российских Вооружённых Сил, лучшие из лучших. Профессионалы, патриоты, защитники Родины и ее интересов. На них всегда возлагаются самые сложные задачи — и наши десантники их достойно выполняют. Возложил цветы к Аллее Славы — в память о героях, которые отдали жизни, исполняя свой долг. Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов прославленной 45-й бригады», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Добавим, что 45-я бригада спецназа ВДВ – самая молодая воинская часть в составе российских Воздушно-десантных войск, ее формирование началось в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения. Бригада выполняла задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики, принимала участие в миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских вооруженных сил в Гудауте, а также обеспечивала безопасность граждан России на территории Киргизской Республики. Сейчас десантники из Кубинки выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Бригада была награждена орденами Кутузова и Александра Невского.