Андрей Иванов встретился с мальчиком, спасшим жизнь товарищу

В ноябре 10-летний мальчик Костя из подмосковного Одинцовского городского округа спас друга, который провалился в реку Большая Вяземка на хрупком льду. Отважный житель муниципалитета учится в первой Голицынской школе.

С юным героем и его семьей встретился глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он назвал Костю настоящим героем и вручил мальчику Благодарственное письмо.

Ранее Андрей Иванов также вручил подросткам муниципалитета их первые в жизни паспорта. Такое важное событие в жизни ребят как граждан страны состоялось в 30-летний юбилей Конституции Российской Федерации.