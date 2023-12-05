Андрей Иванов встретился с представителями общественных организаций инвалидов и передал им подарки

Встреча прошла в городской Библиотеке № 1. Ее организовали к Международному дню инвалида, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В честь праздника Андрей Иванов передал общественникам подарки — холодильник, ноутбук и обогреватель.

— Общественные организации «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество глухих» создали в муниципалитете еще в далеких 1980-х годах, при СССР. Несмотря на давность лет и множество событий за этот период времени, эти общества развиваются и успешно работают, — отметил глава округа.

Также, Андрей Иванов подчеркнул важность того, что людей с ограниченными возможностями здоровья окружают заботой и опекают.

— Благодарю вас за нелегкий и ответственный труд. Чтобы вам было комфортнее работать мы приготовили подарки: окружной организации «Всероссийского общества инвалидов» сегодня передаем новый холодильник, а одинцовскому отделению «Всероссийского общества глухих» — ноутбук и обогреватель, — обратился Андрей Иванов.

На встрече глава Одинцовского округа и общественники смогли обсудить множество насущных вопросов.

Председатель местного «Всероссийского общества инвалидов» Людмила Седлова обратила внимание на то, что люди со слабым зрением не всегда могут найти и уж тем более прочитать автобусное расписание на остановках, особенно, если оно напечатано мелким шрифтом. Также, сложностью становится и неубранный снег на ЖД станциях. Людям с ограниченными возможностями здоровья сложно передвигаться. Повышается риск падения и, соответственно, травм.

— Работа общественного транспорта сейчас в числе главных задач. Мы внимательно разбираем каждое обращение на сайте «Добродел», а также в соцсетях. Все вышесказанное обязательно передадим перевозчику — региональной компании «Мострансавто», — заверил глава

Также, администрация округа готова помочь и в решении вопроса по ЖД инфраструктуре.

— Что касается этих объектов, состояния платформ — готовы вместе с активистами добиваться от «РЖД» качественных изменений как в содержании станций, так и обеспечении безбарьерной среды, — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В продолжение темы доступности транспорта для инвалидов, активисты отделения «Всероссийского общества глухих» рассказали, что на пересечении Красногорского шоссе и улицы Ново-Спортивной улицы очень нужна остановка автобусов. Тогда можно будет добраться до Одинцовского вокзала или в столицу. Дело в том, что на ближайшем остановочном павильоне останавливается только автобус, который следует в сторону ЖК «Гусарская баллада».

Глава округа сообщил, что администрация округа обсудит этот вопрос с ГИБДД и областным Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры.

Традиционно один из важных вопросов для людей с ограниченными возможностями здоровья — трудоустройство.

Председатель Одинцовского отделения «Всероссийского общества глухих» Елена Реутина сообщила, что бывают случаи, когда ее подопечным отказывают в работе без объяснения причин.