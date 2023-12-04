Андрей Иванов встретился с жителями села Немчиновка в формате «круглого стола»

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями села Немчиновка, чтобы обсудить текущие вопросы. Общение прошло в формате «круглого стола». Основными вопросами, которые подняли в ходе разговора стали благоустройство территории, перебои с подачей электричества, транспортная доступность.

Делегация из активных жителей села рассказала главе округа о том, что автобусный маршрут №597 «метро Молодежная — Ромашково» очень загружен. С приходом зимы и сильных снегопадов ситуация обострилась. Люди пояснили, что уже неоднократно обращались в АО «Мострансавто». Однако, не помогло: транспор ходит реже и часто ломается. Кроме того, нет возможности оплатить проезд по карте посредством валидатора.

«По всему округу мы сейчас получаем и разбираем похожие жалобы. Предлагаю провести очную встречу с перевозчиком для прояснения ситуации. Разберем эту тему на ближайшей планерке. Будем обострять в том регламенте, который уже есть по проблемам в Немчиновке», — предложил Андрей Иванов.

Еще одним беспокоящим вопросом стали перебои с подачей электричества в дома. По этому поводу замглавы округа Михаил Коротаев сообщил, что все обращения оперативно отрабатываются. Сейчас принимаются меры, чтобы не допустить новых перебоев.

«Скачки напряжения связаны с переключением на резервную линию подачи. Была проведена ревизия РВУ, все приведено к нормативу. Линия выпадает в связи со строительными работами на территории парка «Малевич», через который проходит кабель. Детально прорабатываем проблему с профильными службами, проводим дополнительный мониторинг», — доложил Михаил Коротаев.

Также глава округа обсудил с людьми вопросы работы отделения почты, вывоза крупногабаритного мусора, благоустройства и «оцифровки» дворовых территорий, а также включения антенны в общедомовое имущество МКД.

По итогу диалога с жителями Немчиновки, Андрей Иванов дал соответствующие поручения профильным замам. Чтобы проконтролировать, насколько быстро и качественно решаются проблемы, в ближайшее время состоится повторная встреча.