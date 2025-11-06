Андрей Малахов объяснил, почему скрывает сына от публичного внимания

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о принципах воспитания своего восьмилетнего сына, отметив, что главным является защита ребенка от чрезмерного внимания публики. По словам Малахова, такое внимание может негативно сказаться на внутреннем восприятии мира и самооценке мальчика, сообщает NEWS.ru .

Малахов отметил, что его сын начал замечать интерес публики к себе раньше, чем это случилось у него в детстве. Поэтому телеведущий сознательно ограничивает публичное присутствие ребенка, стараясь оградить его от камер, фотографий и общения с фанатами.

Телеведущий также напомнил, что находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта 2024 года, однако не был вызван в Мосгорсуд и не значится в деле в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары продлили арест.