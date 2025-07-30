Подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары продлили арест

Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары и своего деда Виктора Тархова и его жены, сообщил ТАСС.

Отмечается, что арест обвиняемой продлен до 2 октября. Следствие продолжает собирать доказательства по этому резонансному делу.

Напомним, что в январе 2025 года стало известно об исчезновении Тархова и его супруги. Впервые полицию об этом оповестили друзья семьи. Позже выяснилось, что семья была убита, а главной подозреваемой по этому делу стала внучка Екатерина.

Особую жестокость преступлению придает способ сокрытия следов. По данным следствия, Тархова вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравили пожилую пару, затем заморозили тела с помощью жидкого азота, расчленили и разбросали останки по мусорным контейнерам в разных районах Самары.

16 мая заочное обвинение было предъявлено также Светлане Метревели, которая, по версии следствия, координировала преступление из-за границы, а именно — из Грузии. Оба Метревели объявлены в международный розыск. Также суд заочно избрал Дмитрию меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане нашли мертвой известную певицу Зебойи Жахон. Следствие подозревает в совершении преступления ее супруга.