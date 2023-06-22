Андрей Рожков попросил юмористов отказаться от использования брани в своих шоу

Одна из звезд «Уральских пельменей» ужаснулась современными юмористическими программами, решив их посмотреть. По мнению Андрея Рожкова, они чересчур изобилуют нецензурными выражениями. Об этом пишет ФАН

Юморист полюбившейся телепередачи остался недоволен тем, что сейчас нравится молодежи. Он попросил артистов и остальных россиян выступать за чистоту речи, а не портить ее матными словами. Как заявил Рожков, все нынешние шоу – это «адский треш». Соотечественники не должны себе такого позволять, а юмор не обязательно строится на нецензурных высказываниях.

Ранее стало известно, что артист, вместе с остальными уральскими юмористами, примет участие в съемках нового сериала под названием «Мама будет против». Он основан на известной миниатюре из шоу «пельменей».