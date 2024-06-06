Андрей Воробьев и Виктор Линник осудили промежуточные итоги геномной селекции молочного животноводства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник обсудили промежуточные итоги по разработке системы геномной селекции молочного крупного рогатого скота (КРС) в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напоминаем, что летом прошлого года в рамках ПМЭФ-2023 был подписан соответствующий меморандум между правительством Московской области, АПХ «Мираторг», АО «Московское» по племенной работе» и компанией «Иннопрактика».

«Год назад мы подписали меморандум, и у нас есть уже первые результаты. Задача — сделать более эффективной селекцию в молочном направлении, а также быть конкурентоспособными на мировом рынке. Наша совместная программа рассчитана на 5 лет. Всего в регионе порядка 36 хозяйств и исследования будут продолжены. Это позволит повысить продуктивность стада, а также создать генеалогическую базу молочного КРС», — сказал Андрей Воробьев.

В рамках первого этапа к проекту подключились 10 подмосковных племенных хозяйств, занимающихся разведением голштинского скота. Коровы этой породы обладают высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности. По результатам исследований всем участникам программы выданы геномные паспорта на каждое животное.

«Мираторг» уделяет большое внимание генетике, вкладывая в исследования значительные ресурсы. Лаборатория Центра геномной селекции агрохолдинга способна проводить до 400 тысяч исследований ДНК сельскохозяйственных животных в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.