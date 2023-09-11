Андрей Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья с 83,67% голосов

В настоящий момент в Подмосковье обработали 91,07% протоколов, согласно которым действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 83,67% голосов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

Так, по имеющимся данным за Воробьева проголосовали 2 825 319 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова - 211 566 (6,27%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева - 164 382 (4,87%), за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 138 495 (4,1%).