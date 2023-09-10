Андрей Воробьев лидирует среди кандидатов на пост губернатора Подмосковья

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в Подмосковье обработано 22,15% протоколов. Об этом сообщает ТАСС .

Так, действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 83,78% голосов.

Сообщается, что за Воробьева проголосовали 552 269 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 40 203 (6,1%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 31 921 (4,84%), за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 25 762 (3,91%).