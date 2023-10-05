Андрей Воробьев наградил лучших педагогов-предметников Химок
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Двое педагогов из Химок стали лауреатами премии «Лучший учитель-предметник Подмосковья».
Лучшим преподавателем русского языка и литературы региона стала учитель химкинского лицея №15 Анна Супрунова. В номинации «Лучший учитель музыки» победила педагог гимназии №9 Елена Астахова. Их лично наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также отдельно отметили заслуги директора школы «Триумф» Юрию Кандалову. Ему почетную грамоту вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Чествование педагогов приурочили ко Дню учителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.
«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Я часто говорю, что наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права. Рассчитывать на успех, двигаться вперед можем только тогда, когда работаем в команде, когда не боимся внедрять новые методики», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.