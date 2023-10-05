Андрей Воробьев наградил лучших педагогов-предметников Химок

«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Я часто говорю, что наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права. Рассчитывать на успех, двигаться вперед можем только тогда, когда работаем в команде, когда не боимся внедрять новые методики», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.