Андрей Воробьев поздравил с назначением нового исполняющего обязанности главы Каширы

На днях городской округ Кашира возглавил Михаил Шувалов. Единогласное решение о назначении на должность исполняющего обязанности главы было принято на очередном заседании Совета депутатов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Шувалова на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.