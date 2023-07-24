Андрей Воробьев поздравил с назначением нового исполняющего обязанности главы Каширы
Фото: [Антон Чернов]
На днях городской округ Кашира возглавил Михаил Шувалов. Единогласное решение о назначении на должность исполняющего обязанности главы было принято на очередном заседании Совета депутатов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Шувалова на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Михаил Николаевич, желаю вам успехов. Каждая территория имеет свои особенности. Очень надеюсь, что вы справитесь», — отметил губернатор Воробьев.
Отмечается, что ранее Михаил Шувалов трудился в администрации Красногорска, там он исполнял обязанности в качестве первого заместителя главы муниципалитета.