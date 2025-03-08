Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта

В Доме правительства губернатор Московской области Андрей Воробьёв торжественно вручил государственные и региональные награды тем, кто внёс значительный вклад в развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Это директора школ, больниц, некоммерческих организаций, научно-исследовательских институтов, а также представители государственных органов, сотрудники промышленных предприятий, энергетических компаний, жилищно-коммунального хозяйства, работники сферы культуры и искусства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил свои поздравления представительницам прекрасного пола в связи с Международным женским днем.

«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с праздником! Особые слова поддержки и признательности женам и матерям участников СВО. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и новых свершений! Пусть весна всегда живет в ваших сердцах», — сказал губернатор.

Воробьев отметил профессионализм, ответственность и чуткость жительниц Подмосковья. Губернатор подчеркнул, что все они — без сомнения настоящие профессионалы, ответственные и внимательные люди, которые вносят свой вклад в развитие и процветание региона, «делают Московскую область сильнее и краше».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.