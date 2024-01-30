Андрей Воробьев: В Подмосковье мы ведем активный поиск, привлечение врачей

О развитии сферы здравоохранения в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в прямом эфире телеканала «Россия - 24». Отдельно он отметил привлечение новых кадров, оснащение поликлиник высококлассным оборудованием и капитальный ремонт стационаров.

Андрей Воробьев отметил, что сфера здравоохранения в регионе тоже сегодня находятся под нагрузкой.

«Первичное звено – наши дорогие, любимые врачи – испытывают очень серьезную нагрузку, особенно осенью и весной»,– подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил и особенную востребованность узких специалистов у старшего поколения и важность своевременной профилактики.

«Мы ведем активный поиск, привлечение врачей. У нас несколько программ есть, которые дополнительные выплаты предполагают. «Социальную ипотеку» мы даем тем, кто добился очень много в своей сфере, профессионалам», — добавил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что еще один серьезный запрос в поликлиниках – это оборудование. Важно, чтобы эти медицинские учреждения были оснащены маммографами, аппаратами УЗИ, КТ и другой техникой.

«В современном мире медицина хороша тогда, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование. И это заметный вызов, мы его понимаем. Поэтому на первых этажах размещаем все, что позволяет диагностировать, делать своевременную диспансеризацию. Это приоритет в медицине сегодня», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также добавил, что в Подмосковье продолжается капитальный ремонт стационаров. Сегодня те стационары, которые были построены 30-40 лет назад, переделывают. Все они должны быть комфортны, соответствовать по форме и по содержанию. На это тоже направляют заметные средства бюджета.