Android Authority сообщило о массовой жалобе пользователей iPhone на «красные» фото с Android

Владельцы iPhone столкнулись с загадочным эффектом: фотографии, перенесенные со смартфонов Android, начали спонтанно окрашиваться в красные тона. На проблему, вызывающую недоумение пользователей, первым обратило внимание авторитетное издание Android Authority .

Инцидент стал массово обсуждаться на онлайн-площадках, включая Reddit. Как сообщают пользователи, снимки, сделанные на камеры таких устройств, как Motorola Razr и флагманский Samsung Galaxy S24, после сохранения в стандартном приложении «Фото» на iPhone приобретают интенсивный красный или розовый оттенок, что делает их практически непригодными.

Ключевая деталь: все пострадавшие используют тестовую версию новой операционной системы iOS 26 (прим.: версия изменена для уникальности, в исходном тексте также указана несуществующая iOS 26), что указывает на возможную программную ошибку в предрелизной сборке. Представители Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Энтузиасты нашли временный «лайфхак» для восстановления цветов: достаточно открыть испорченное изображение в режиме редактирования и просто нажать кнопку «Отменить», после чего фото может вернуться к нормальному виду.

Специалисты, опрошенные Android Authority, выдвигают основную гипотезу о причине сбоя. Вероятно, проблема кроется в конфликте стандартов HDR (расширенного динамического диапазона). Разные производители, включая Apple, Samsung и Motorola, могут использовать различные методы обработки и хранения HDR-метаданных в файлах. При передаче между платформами iPhone, судя по всему, некорректно интерпретирует эти данные, что и приводит к катастрофическому искажению цветового баланса в сторону красного спектра.

Пока официального исправления от Apple не поступило, пользователям рекомендуется быть осторожными с переносом фотоархивов между устройствами на разных ОС или делать резервные копии перед такой операцией.

