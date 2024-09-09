Анджелина Джоли засветилась в компании российского актера на кинофестивале

Актриса пообщалась с Юрой Борисовым на кинофестивале в Канаде. Кадр с ними был опубликован на странице фильма «Анора» в Instagram*.

Голливудская звезда Анджелина Джоли встретилась с российским актером Юрой Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Актриса представила коллеге свой новый биографический фильм «Мария», а Юра Борисов, в свою очередь, презентовал картину «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

В нем актер сыграл одну из ключевых ролей. Фильм рассказывает историю молодой секс-работницы из Нью-Йорка, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Тогда родители молодого человека прилетают из России, чтобы помешать этому браку.

По мнению экспертов, «Анора» может получить «Оскар» в категории «Лучший фильм». Помимо Юры Борисова, в картине также снялись Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

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