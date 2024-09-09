Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым

Актер сообщил, что разговаривал с Масляковым два месяца назад.

Дмитрий Нагиев рассказал о последнем разговоре с Александром Масляковым.

Актер сообщил, что последний раз общался с ведущим КВН два месяца назад. Тогда он уже был серьезно болен. Потом шоумен позвонил ему еще раз, это было месяц назад. Тогда трубку взяла супруга Маслякова Светлана.

Она сказала, что Александр Васильевич приболел, передает слова Нагиева «РБК».

Актер добавил, что вместе с Масляковым ушла целая эпоха.

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года.

Он страдал раком легких.

Последние дни жизни Масляков провел в отделении паллиативной помощи в одной их московских клиник.

Ранее сообщалось, что Shot выложил в сети последнее видео Маслякова на сцене КВН перед смертью.