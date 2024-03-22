Анестезиолог-реаниматолог из Удмурдии приняла участие в подмосковной программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Евгения Фроликова, анестезиолог-реаниматолог из Удмурдии, благодаря участию в программе «Социальная ипотека» приобрела собственную «однушку» в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что рабочий стаж Евгении составляет уже порядка 15 лет, а последние годы она работает в ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр». Жилье снимает недалеко от работы. Как признается, медицина — это ее призвание.
Со слов женщины, сколько она себя помнит, лечила кукол, помогала животным. Сейчас огромное удовлетворение приносит видеть, как малыши выходят из болезненного состояния. Зная о жилищных проблемах врача, руководство предложило ей подать документы на получение жилищного сертификата. Евгения с радостью согласилась.
«Я поняла, что хочу остаться жить в Подмосковье. Мне здесь все нравится — работа, коллектив. Выбрала однокомнатную квартиру в новостройке. Когда дом сдадут, ремонт буду делать сама. Скорее всего, у меня будет минимализм в естественных тонах», — говорит она.