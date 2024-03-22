Анестезиолог-реаниматолог из Удмурдии приняла участие в подмосковной программе «Социальная ипотека»

Евгения Фроликова, анестезиолог-реаниматолог из Удмурдии, благодаря участию в программе «Социальная ипотека» приобрела собственную «однушку» в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что рабочий стаж Евгении составляет уже порядка 15 лет, а последние годы она работает в ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр». Жилье снимает недалеко от работы. Как признается, медицина — это ее призвание.

Со слов женщины, сколько она себя помнит, лечила кукол, помогала животным. Сейчас огромное удовлетворение приносит видеть, как малыши выходят из болезненного состояния. Зная о жилищных проблемах врача, руководство предложило ей подать документы на получение жилищного сертификата. Евгения с радостью согласилась.