Анестезиолог-реаниматолог купил квартиру для своей семьи в Красногорске по «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Потомственный врач Сергей Альтенгоф смог приобрести собственное жилье в подмосковном Красногорске благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Известно, что Сергей работает анестезиологом-реаниматологом в ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф», а его рабочий стаж подходит к 15 годам. При этом обладатель сертификата шутит, что ему еще далеко до отца: тот отдал медицине всю жизнь.
Участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий Сергей решил по совету коллег. Многим из них «Социальная ипотека» помогла решить квартирный вопрос.
«Мы с супругой выбрали двушку в новом жилищном комплексе в том районе, где раньше снимали. Очень удачное расположение. Рядом метро, торговые центры, речка. Главное — близко школа, в которую ходит дочка. Здесь все ее друзья. Как, собственно, и наши», — рассказал мужчина.