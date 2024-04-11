Анестезиолог-реаниматолог купил квартиру для своей семьи в Красногорске по «Социальной ипотеке»

Потомственный врач Сергей Альтенгоф смог приобрести собственное жилье в подмосковном Красногорске благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Сергей работает анестезиологом-реаниматологом в ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф», а его рабочий стаж подходит к 15 годам. При этом обладатель сертификата шутит, что ему еще далеко до отца: тот отдал медицине всю жизнь.

Участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий Сергей решил по совету коллег. Многим из них «Социальная ипотека» помогла решить квартирный вопрос.