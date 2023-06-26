Анфиса Чехова опровергла слухи о подтяжке лица после похудения

В своих социальных сетях ведущая призналась, что не прибегала к пластической хирургии из-за похудения. Об этом пишет «Газета.ру»

Известно, что несколько лет назад, в 2015 году, Чехова сбросила около 25 кг всего за два года. Она искренне призналась, что у нее всю жизнь велась борьба с лишним весом. Уже в подростковом возрасте будущая ведущая пробовала на себе разные диеты.

Позже она начала активно тренироваться, однако это помогало ненадолго. Актриса постоянно срывалась, что откатывало ее назад. Однако со временем Анфиса Чехова все же выработала собственный подход к изменению тела и отношения к нему. По словам звезды, тогда она была еще молодой, что кожа сама по себе подтянулась.

В 2018 ведущая выпустила курс по похудению и совсем недавно заявила, что не хочет получить клеймо «инфоцыганки».