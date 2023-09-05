Анфиса Чехова выложила снимок в топе с глубоким декольте

Знаменитость своей фигурой вызывает восхищение у подписчиков. Ее формы остаются аппетитными вот уже много лет, и она не перестает демонстрировать их в социальных сетях. Но как же звезда выглядит после сильного похудения?..

Как сообщает издание «Утро.ру», Чехова опубликовала на своей странице свежий снимок с курорта. Видимо, отдых пошел ей на пользу, ведь звезда выглядит как никогда привлекательно. Что уж говорить о фигуре? Ведь о ней уже многое сказали сами фанаты в комментариях, написав множество комплиментов.

На подтянутом теле Анфисы Чеховой надет короткий топ с глубоким декольте, который подчеркивает пышное достоинство знаменитости. Модный наряд прекрасно дополняют белые шорты и брендовые тапочки.