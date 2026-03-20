Ангелы, демоны или инопланетяне? Священники и ученые спорят о природе НЛО

В 2026 году тема НЛО (или UAP — неопознанных аномальных явлений) переживает новый виток популярности. Пентагон рассекречивает видеозаписи, Конгресс США проводит слушания, а НАСА создает специальную группу по изучению «аномальных явлений». Но пока одни ищут доказательства внеземного разума, другие задаются вопросом: а что, если «тарелочки» летали по небу задолго до XX века? И главное — как к этой теме относится Церковь?

Взгляд православия: «Бороться с призраками»

В православном журнале «Фома» отвечают на вопрос, который волнует многих: «Разве Бог не мог создать жизнь на других планетах?». Богословы напоминают: всемогущество Божие не знает границ. Святитель Феофан Затворник еще в XIX веке писал, что вопрос о внеземной жизни «не выходит из области вероятных предположений». «Очень вероятно, что там есть жители, — рассуждал святитель, — но все только вероятно. Сказать „есть“ не имеете права, пока не удостоверитесь делом, что есть».

При этом святитель предостерегал от излишнего увлечения темой. Он называл попытки опровергать или доказывать существование инопланетян «борьбой с призраками» и советовал: «доведите до очевидности, что есть жители на телах небесных, тогда и начнем опровергать все возникающие из того возражения против святой веры нашей».

Однако есть и более настороженный взгляд. Некоторые христианские авторы считают, что феномен НЛО может иметь не физическую, а духовную природу. В статье, посвященной христианскому взгляду на НЛО, отмечается: «Интерес к НЛО, поиски контактов с „внеземным разумом“ приводят человека в мир оккультного и делают его легкой добычей тех падших духов, от которых нас много раз предостерегает Писание».

В этой логике «летающие тарелки» — не что иное, как современная форма древних явлений, которые в средние века называли видениями бесов, ведьм и огнедышащих змеев. «Человек видит то, во что он верит в данное время истории», — пишет автор.

Взгляд науки: проблема «остатка»

Ученые, в отличие от богословов, не склонны к духовным объяснениям. По данным исследований, 90–95% наблюдений НЛО объясняются вполне прозаическими вещами: метеорами, атмосферными явлениями, птицами, самолетами, шарами-зондами или просто оптическими иллюзиями.

Психолог и научный скептик Майкл Шермер, основатель журнала Skeptic, указывает на фундаментальную проблему уфологии — так называемый «проблему остатка». Весь массив свидетельств в пользу инопланетного происхождения НЛО держится на тех 5–10% случаев, которые не удалось объяснить. Но означает ли это, что необъясненное — автоматически пришельцы? Отнюдь.

«Когда энтузиасты НЛО с придыханием заявляют, что очередная волна наблюдений подтверждена как „реальная“ самим правительством, их мозг автоматически подставляет слово „инопланетный“, — пишет Шермер. — Но на самом деле „реальными“ признаются лишь сами видеозаписи — как факт того, что что-то было снято. Не более того».

Летчики и астронавты, которых часто считают «лучшими наблюдателями», тоже ошибаются. Космонавт Скотт Келли рассказал, как однажды его напарник был уверен, что видит НЛО: «Оказалось, это был воздушный шар в виде Барта Симпсона», — признался астронавт. А брат Скотта, астронавт Марк Келли, вспоминал, как экипаж шаттла чуть не отправил космонавта в открытый космос, чтобы убрать «болтающуюся деталь» — которая оказалась Международной космической станцией, находившейся в 80 милях от них.

Глубинная история: «Не ново под солнцем»

Библейский царь Соломон утверждал: «Нет ничего нового под солнцем». И если верить историческим хроникам, неопознанные объекты в небе наблюдали задолго до Кеннета Арнольда, который в 1947 году сообщил о «летающих тарелках» и положил начало современной уфологической эре.

Древнеримский историк Тит Ливий описывал, что в 218 году до н. э., в разгар Второй Пунической войны, над Италией «засияло зрелище кораблей в небе». В 217 году до н. э., когда Ганнибал все еще угрожал Риму, Ливий сообщал, что «круглые щиты были видны в небе» над центральной Италией.

Плутарх в «Жизнеописании Лукулла» рассказывает об удивительном случае. Когда армии римского полководца и царя Митридата VI готовились к битве, между ними упал странный объект: «внезапно небо разверзлось, и огромное пламенеющее тело упало между двумя армиями. По форме оно было похоже на винный кувшин (пифос), а по цвету — на расплавленное серебро». Обе стороны восприняли это как дурное знамение и разошлись.

Древнекитайский ученый Шэнь Ко (1031–1095) оставил в своих «Записках о ручье сновидений» описание «жемчужной» летающей сферы, которая появлялась над Янчжоу: объект с открывающимися дверями испускал ослепительный свет и уносился с огромной скоростью.

Средневековые хроники тоже изобилуют «небесными знамениями». В 1561 году над Нюрнбергом, по свидетельству очевидцев, произошло настоящее «сражение» множества светящихся объектов — шаров, дисков и крестов. Долгое время это считалось доказательством визита инопланетян, но современные ученые объясняют явление паргелием — редким оптическим эффектом, при котором в небе появляются ложные солнца.

Иосиф Флавий, римско-иудейский историк, описывая войну между римлянами и иудеями в 65 году н. э., сообщает, что перед закатом над Иерусалимом были видны «колесницы», а «вооруженные батальоны неслись сквозь облака». Очевидцы восприняли это как предвестие грядущей римской победы.

А если это не пришельцы?

В христианской традиции все это имеет объяснение. Некоторые авторы считают, что древние люди видели не пришельцев из космоса, а либо атмосферные явления, которые наука того времени не могла объяснить, либо… проявление духовного мира.

В Библии есть множество описаний «небесных воинств», «огненных колесниц» и «светящихся существ». Пророк Иезекииль описывает небесную колесницу с четырьмя живыми существами, которые «сверкали, как горячая медь в огне». Но традиционная экзегеза трактует это как видение Славы Божией, а не как контакт с инопланетянами.

Есть и более радикальная версия: если внеземная жизнь существует, Церковь готова к этому. В 2008 году директор Ватиканской обсерватории, иезуит Хосе Габриэль Фунес, заявил: «Так же как существует множество существ на Земле, могут быть и другие существа, в том числе и разумные, созданные Богом. Это не противоречит нашей вере, поскольку мы не можем ограничивать творческую свободу Бога». Возникла даже специальная область богословия — экзотеология, изучающая возможные теологические импликации существования внеземного разума.

Что в итоге?

Пока одни ищут ответ на вопрос «есть ли инопланетяне?», другие напоминают: вера в «братьев по разуму» часто становится суррогатом религии, где пришельцам отводится роль языческих божеств — таинственных, могущественных и спасительных. А древние свидетельства, какими бы загадочными они ни казались, вполне могут иметь как природные, так и духовные объяснения, не требующие привлечения гипотезы о межзвездных перелетах.